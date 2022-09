Assembleia do Rio institui Dia do Teatro das Oprimidas

A Assembleia do Rio aprovou uma lei que institui oficialmente o dia 15 de outubro como o Dia do Teatro das Oprimidas, companhia teatral que se inspirou nas técnicas criadas pelo dramaturgo Augusto Boal no Centro de Teatro do Oprimido.

A dramaturga, atriz e escritora Bárbara Santos trabalhou por 30 anos com Boal e sistematizou a metodologia e incluiu uma perspectiva feminista ao modelo, dando origem ao Teatro das Oprimidas, companhia cuja sede fica na Lapa, bairro boêmio centro do Rio.

Em razão da data, a companhia fará uma série de apresentações gratuitas, incluindo o espetáculo “Gêneres”, sob direção de Bárbara, que discute como o conceito binário de gênero pode afetar avanços sociais e levar a intolerância e violências na vida cotidiana de quem não se reconhece como homem ou mulher.

Bárbara tem uma longa carreira como atriz. Ela esteve no elenco do filme “A vida invisível”, do diretor Karin Aïnouz, premiado no Festival de Cannes. Ela foi indicada ao prêmio de atriz coadjuvante do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2021.

