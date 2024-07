As reuniões do CEO da Enel com Lula, Silveira e Tarcísio

O CEO global da Enel, Flavio Cattaneo, acompanhado do diretor da empresa no Brasil, Antonio Scala, percorreu as sedes dos governos federal e de alguns estados nesta semana.

Na segunda-feira, Cattaneo acompanhou a comitiva presidencial do italiano Sergio Mattarella e se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O encontro contou também com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A empresa reforçou o compromisso de investir 20 bilhões de reais no país até 2026, sendo que 80% seria destinado à distribuição de energia. Depois do encontro, Lula disse estar “disposto a renovar o acordo” com a empresa, mesmo após os apagões, que ocorreram nas áreas de concessão da empresa italiana.

Nesta sexta-feira, os executivos se reuniram com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes e detalharam os planos da empresa para melhorar a qualidade do serviço no estado.

A empresa deve contratar eletricistas próprios, adquirir equipamentos e promover algumas trocas de comandos na gestão local. A Enel ainda investirá em uma parceria com a Unicamp para melhorar as previsões meteorológicas.