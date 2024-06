As reuniões de Lula para tentar ajustar a articulação política do governo

Depois de uma série de derrotas no Congresso, que jogaram luz sobre as dificuldades de articulação do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai retomar a reunião de coordenação política às segundas-feiras para tratar das pautas de interesse do governo na Câmara e no Senado a cada semana.

Nesta segunda, o petista conversou com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Laércio Portela (Secretaria de Comunicação Social), os secretários-executivos Dario Durigan (Fazenda) e Miriam Belchior e os líderes governistas José Guimarães (PT-CE), Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

“Esta semana temos três projetos muito importantes para a continuidade da nossa agenda econômica prioritária, que são o projeto do Mover, que já está no Senado e foi aprovado na Câmara, a LCD (letras de crédito do desenvolvimento) do BNDES, que também já está no Senado, já foi aprovado na Câmara, e buscarmos pautar na Câmara dos Deputados o projeto de lei que carrega a proposta do Acredita, que é aquele programa de apoio ao microcrédito, de apoio ao mercado secundário de crédito da construção civil”, afirmou Padilha a jornalistas depois da reunião.