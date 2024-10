As propostas de Tabata que Boulos decidiu assumir na campanha

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), anunciou nesta quarta-feira que sua campanha irá incorporar três propostas antes vinculadas à deputada federal e ex-candidata Tabata Amaral (PSB), que não recebeu votos suficientes para alcançar o segundo turno do pleito.

As propostas que Boulos decidiu trazer para sua campanha são a do “Jovem Empreendedor”, programa que visa incentivar financeiramente jovens entre 18 e 29 anos a empreender, a do programa “RAMPA”, que dá suporte para as mães de crianças autistas, e a da criação de um polo tecnológico na Zona Leste da capital, com o objetivo de fomentar a pesquisa e a criação de empregos na região.

O candidato do PSOL agradeceu o apoio de Tabata para a disputa do segundo turno contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que acontece no próximo dia 27.

“Tenho o maior respeito por ela e sou grato pelo apoio que ela me deu. A Tabata decidiu nos apoiar por convicção, diferente do outro lado, onde é tudo politicagem”, disse Boulos.