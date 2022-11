As presenças inusitadas na reunião de Lula com parlamentares

Lula reuniu nesta quinta-feira deputados e senadores para uma conversa no QG da transição, em Brasília. Diversos aliados estiveram no encontro. Algumas presenças chamaram a atenção. O ex-bolsonarista Alexandre Frota (Pros-SP) era um dos participantes. Como se sabe, Frota foi eleito em 2018 na onda conservadora, mas rompeu com Jair Bolsonaro e seu entorno e não se reelegeu deputado federal neste ano.

Outro que marcou presença foi o deputado federal baiano Pastor Sargento Isidório (Avante-BA). Em diversos momentos do discurso de Lula, Isidório, da plateia, ergueu uma Bíblia aberta no ar com a mão direita. Veja ele no centro da foto que acompanha esta nota, de terno xadrez cinza, gravata vermelha e camisa rosa.

Isidório ficou nacionalmente conhecido em maio de 2019, durante um discurso na Câmara em que se colocou contra a política de flexibilização do acesso às armas do governo Bolsonaro e se ofereceu para discutir com o presidente sobre o assunto. Ele disse que ele e Bolsonaro seriam dois “doidos” e por isso conseguiriam ter algum diálogo.

“Eu entendo que é chegada a hora de buscar uma interlocução. Essa Casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele me sinto preparado para ir até ele se for necessário. Porque venho da Bahia e sou conhecido como doido e para conversar com um doido só outro doido. Precisamos pacificar a nossa nação”, disse ele à época.