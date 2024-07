As novas cachoeiras descobertas no Parque da Chapada dos Veadeiros

Um dos lugares mais espetaculares do país, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ganhou, nesta semana, uma importante ampliação de território que, em breve, oferecerá aos turistas diferentes paisagens do cerrado brasileiro, duas novas e belíssimas cachoeiras e um segundo portal de acesso ao parque pelo município de Cavalcante.

A ampliação ocorre dentro de um processo de regularização fundiária que envolveu a anexação da Fazenda Mundo Novo, de 977 hectares de extensão, onde estão localizadas as cachoeiras Santana e Borda Infinita.

Os atrativos, que ainda não estão abertos ao público, ficam a poucos minutos da cidade de Cavalcante e devem beneficiar diretamente a população local, na medida em que os visitantes irão demandar opções de hospedagem, alimentação, comércio e serviços. Atualmente, a entrada do parque ocorre pela vila de São Jorge, no município de Alto Paraíso de Goiás, a 125 quilômetros do novo portal que será construído em Cavalcante.

Na última sexta, o presidente do Instituto Chico Mendes, Mauro Pires, recebeu a escritura da propriedade numa cerimônia em Cavalcante. “É uma conquista de muita gente, uma demanda muito importante, é uma alegria trabalhar com o meio ambiente, com a natureza, em que todo mundo se engaja, interessado no bem comum. Temos que trabalhar em cooperação, junto com o governo do estado, com o governo municipal, com a sociedade. O nome da fazenda é Mundo Novo, só temos este mundo, é este mundo que precisamos renovar, com as pessoas participando, podendo usufruir e conservando”, diz Pires.

Segundo a Coordenadora de Regularização Fundiária do Instituto Chico Mendes, Eliani Maciel, o processo da fazenda Mundo Novo serve de exemplo para outras situações semelhantes: “Uma vez que a aquisição foi por um acordo amigável, o pagamento foi em moeda corrente e pelo justo valor de mercado.”

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 11 de Janeiro de 1961, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Em 2001 foi reconhecido como Sitio do Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.