As mudanças climáticas na pauta do Fórum Econômico Mundial em NY

Um grupo de 25 líderes mundiais vai se reunir em Nova York, nesta quarta, para conversar sobre planos e ações concretas para combater os efeitos das mudanças climáticas no planeta.

O evento é organizado pelo Fórum Econômico Mundial na série de Encontros de Desenvolvimento Sustentável e pela coalizão G20 pelo Impacto.

Líderes do setor público, formuladores de políticas, organizações internacionais e líderes empresariais e do setor privado estarão entre os participantes.

“Para enfrentar as desigualdades estruturais globais e acelerar a transição para uma economia mais inclusiva e regenerativa, é imperativo adotar uma perspectiva sistêmica que una o setor público, o setor privado e a sociedade civil organizada”, diz Marcel Fukayama, co-fundador da Din4mo e coordenador G20 pelo Impacto.

Entre os participantes convidados, estão o secretário-geral da Presidência da República do Brasil, Márcio Macedo; Alexandra van der Ploeg, vice-presidente sênior da SAP, Chantal Line Carpentier, da ONU, de Hilde Schwab, fundadora da Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, organização irmã do Fórum Econômico Social; Kenneth Kwok, fundador do Global Citizen Capital; Zane Dangor, Diretor Geral do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação (equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil) l e Sherpa do G20 na África do Sul.