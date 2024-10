As medalhas comemorativas aos 100 anos dos Escoteiros do Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia 25 de novembro será apresentada, no Senado Federal, uma medalha comemorativa produzida pela Casa da Moeda para homenagear os 100 anos dos Escoteiros do Brasil.

As medalhas exclusivas terão versões em prata (550,00) e bronze (140,00). Serão apenas 600 unidades e qualquer pessoa pode comprar entrando pelo site da própria Casa da Moeda.

“Queremos celebrar nossas conquistas, mas também reafirmar nosso compromisso com a formação de cidadãos conscientes e ativos, preparados para os desafios do mundo contemporâneo”, diz Ivan Nascimento, presidente da União dos Escoteiros do Brasil.