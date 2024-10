As férias de dois dias de um ministro de Lula na reta final do 2º turno

O presidente Lula homologou férias de dois dias, nesta quinta e sexta-feira, para o ministro Paulo Pimenta, chefe da Secom da Presidência da República. O despacho foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta.

No primeiro de seus dois de “descanso”, o ministro participou de atos de campanha em Santa Maria (RS), sua terra natal, para apoiar Valdeci Oliveira, candidato do PT que passou para o segundo turno com 40,63% dos votos válidos e no domingo enfrentará Rodrigo Décimo (PSDB), que teve 25,86%.

A cidade é governada pelo tucano Jorge Pozzobom, que foi reeleito para o segundo mandato em 2020.