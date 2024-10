Sesc leva artistas de locais atingidos por enchentes no RS para 18 estados

Artistas de cidades gaúchas que decretaram estado de calamidade pública por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em abril deste ano estão fazendo apresentações por todo o Brasil com o incentivo social do projeto “Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil”.

A iniciativa é do Sesc do Rio Grande do Sul, em parceria com o Departamento Nacional da Instituição e o apoio dos regionais de diversos estados. Os artistas começaram as apresentações em Pernambuco neste mês e vão percorrer mais de 30 cidades em 18 estados até o fim do ano.

Na próxima semana, entre os dias 3 e 11 de novembro, o Circula Sesc será realizado simultaneamente em sete estados: Roraima, Paraíba, Maranhão, Santa Catarina, Ceará, Rondônia e Mato Grosso.

Cada projeto contemplado irá realizar três apresentações, com cachê, hospedagem, alimentação e transporte custeados pelo Sesc.