Argentina lidera ranking de turistas estrangeiros no Brasil; veja o top 10

Quase um terço dos cerca de 3,6 milhões de turistas internacionais que desembarcaram no Brasil no primeiro semestre deste ano saíram da Argentina.

Estados Unidos, com 353.998 visitantes, e Chile, com 332.728, completaram o pódio da entrada de estrangeiros nos seis primeiros meses de 2024. Na sequência, vieram Paraguai, Uruguai, França, Portugal, Alemanha, Reino Unido e Itália.

A marca de 3.597.239 viajantes foi comemorada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, por ser 9,7% maior que a registrada no mesmo período do ano passado. O acumulado deste ano já chegou perto, inclusive, do contabilizado em todo o ano de 2022 (3,63 milhões).

Como mostrou o Radar no mês passado, Sabino prevê que, em 2024, o país pode bater o recorde histórico 6,6 milhões de turistas internacionais, registrado em 2018. E até superar a inédita barreira dos 7 milhões.

Veja a seguir o ranking de turistas internacionais que visitaram o Brasil no primeiro semestre, segundo os países de residência permanente:

Argentina – 1.196.755

