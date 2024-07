Aprovação de Lula sobe puxada por mais pobres, diz pesquisa

A terceira rodada da pesquisa Genial/Quaest de 2024 mostra uma aparente recuperação da popularidade de Lula. O petista é aprovado agora por 54% dos entrevistados. Em maio, essa fatia era de 50%. Já a reprovação ao trabalho do presidente está em 43%, baixando dos 47% registrados há dois meses.

A pesquisa ouviu 2.000 entrevistados entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro estimada é de 3,1 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.

Segundo a Quaest, a aprovação de Lula subiu puxada pelos que ganham até dois salários mínimos, parcela na qual a aprovação subiu de 62% para 69% e a desaprovação recuou de 35% para 26%.

Já a avaliação geral do governo oscilou dentro da margem de erro e é hoje positiva para 36% (contra 33%) e negativa para 30% (contra 33%), enquanto 30% avaliam o governo como regular (eram 31% em maio).

Continua após a publicidade

A pesquisa incluiu um bloco de perguntas sobre entrevistas recentes de Lula e constatou que 41% tomaram conhecimento e 59% não ouviram falar.

A ampla maioria dos entrevistados concordam com as opiniões do presidente. Para 90% o salário deve ser aumentado todo ano acima da inflação, 87% consideram muito altos os juros no Brasil, 84% consideram que as carnes consumidas pelos mais pobres deveriam ser isentas de impostos. Para 67% o governo não deve satisfação ao mercado, mas aos mais pobres, contra 29% que pensam o contrário.