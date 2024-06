Após tragédia, água dos gaúchos é analisada 500 vezes ao dia, diz Corsan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Companhia Riograndense de Saneamento duplicou a frequência de análises de água potável após as enchentes de maio. Agora, a empresa faz 500 análises por dia em cada unidade, nas diversas etaps e pontos de captação e tratamento.

“Não há como falar em reconstrução sem água na torneira, e só podemos falar em disponibilidade da água se ela continuar sendo completamente segura à população. O incremento de processos químicos e o aumento de análises e checagens em cada etapa fazem parte da nossa entrega final”, diz Samanta Takimi, presidente da Corsan.

Nesta segunda-feira, municípios da Serra gaúcha e da região dos Vales do Rio Grande do Sul voltaram a registrar ruas alagadas com novas cheias de rios.