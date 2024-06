Após subir 43% em 2023, desmatamento no Cerrado cai 13% de janeiro a maio

Números do Deter apresentados pela ministra Marina Silva nesta quarta-feira, Dia do Meio Ambiente, apontaram que o desmatamento no Cerrado teve uma queda de 12,9% de janeiro a maio deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 2023, o bioma foi o que apresentou o pior resultado no país, com aumento de 43,6% de janeiro a dezembro na comparação com os 12 meses de 2022.

Ainda segundo o Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, a Amazônia teve um redução de 40,5% no desmate nos cinco primeiros meses deste ano (em relação ao período anterior). Entre 2023 e 2022, a queda foi ainda maior, de 49,8%.

A apresentação que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima fez no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Lula, também contém resultados sobre o Pantanal, que teve queda de 9,2% no desmatamento de agosto de 2022 a julho de 2023, e da Mata Atlântica, que registrou redução de 27% de janeiro a dezembro de 2023.