Após reunião com grevistas, Lula anuncia R$ 5,5 bilhões para universidades

Depois de Lula reunir-se na manhã desta segunda com reitores de universidades e institutos federais de ensino, o governo federal anunciou que vai investir 5,5 bilhões de reais do Novo PAC na criação de dez novos campi e em melhorias em dezenas de universidades e hospitais universitários.

Os novos campi serão construídos nas seguintes cidades:

São Gabriel da Cachoeira (AM);

Rurópolis (PA);

Cidade Ocidental (GO);

Baturité (CE);

Estância (SE);

Jequié (BA);

Sertânia (PE);

Ipatinga (MG);

São José do Rio Preto (SP);

e Caxias do Sul (RS).

Qual o motivo do investimento?

De acordo com o Palácio do Planalto, a escolha dos municípios teve como principal critério ampliar a oferta de vagas em regiões com baixa cobertura de matrículas públicas na educação superior. Com a criação dos campi, haverá 28.000 novas vagas para estudantes de graduação.

Cada obra custará 60 milhões de reais, dos quais 50 milhões de reais para a construção de laboratórios, salas de aula, biblioteca, administração, restaurante e ambientação urbanística e 10 milhões de reais para comprar equipamentos. O investimento total em novos campi é de 600 milhões de reais.