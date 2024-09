Apenas 3% das 21 milhões de viagens de 2023 foram ao exterior, aponta IBGE

Dados do módulo de turismo da Pnad Contínua divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE apontaram que cerca de 97% das 21,1 milhões de viagens realizadas em 2023 tiveram destino nacional, com apenas 3%, ou aproximadamente 614.000 traslados, para fora do país.

Dentro do Brasil, 82,5% das viagens tiveram a mesma região como origem e destino. Em 38% das vezes, o viajante partiu e teve como destino o Sudeste — a região mais populosa do país, que foi a origem de 45,9% do total das viagens, seguida pelo Nordeste (22%) e pelo Sul (17,1%).

Os principais destinos domésticos tiveram a mesma ordem: Sudeste (43,4%), Nordeste (25,3%) e Sul (17,4%).