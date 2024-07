Antigos adversários, Randolfe e Alcolumbre agora percorrem juntos o Amapá

Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT) tem percorrido os 16 municípios do Amapá ao lado de Davi Alcolumbre (União Brasil).

O governador Clécio Luís (Solidariedade) ajudou a reaproximar os colegas do Senado, que se afastaram em 2020 e, agora, dão apoio conjunto a candidatos nas eleições municipais.

Quem observa de perto avalia que Randolfe se movimenta para reconstruir sua base de apoio nos municípios de olho na reeleição em 2026.

Aliar-se ao governador do estado e a Alcolumbre – conhecido como “gestor orçamentário” do Congresso, com mandato até 2030 e provável futuro presidente do Senado, pode ser providencial.