Antes da COP29, Lula ouve ministros sobre metas do Acordo de Paris

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Às vésperas da COP29, no Azerbaijão, o presidente Lula vai cobrar nesta quarta uma série de ministros sobre o avanço na redução das emissões de carbono e outros gases que contribuem para as mudanças climáticas em relação às metas do Brasil sob o Acordo de Paris.

Com previsão para começar às 15h, a reunião vai ter os seguintes participantes:

vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin ;

ministro da Casa Civil, Rui Costa ;

ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira ;

ministro da Fazenda, Fernando Haddad ;

ministro dos Transportes, Renan Filho ;

ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira ;

ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos ;

ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva ;

ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira ;

secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Rezende de Lacerda ;

secretário-executivo do Ministério das Cidades, Helder Melillo.

Embora a dinâmica da reunião não tenha sido informada de antemão, há uma expectativa de que o Ministério do Meio Ambiente faça uma apresentação executando seus modelos de medição e projeção das emissões em cada área da economia.

Também há a possibilidade de a Casa Civil apresentar os números agregados de cada setor para transmitir orientações e cobranças aos ministros.

“O Brasil tem que estar na vanguarda desse debate sobre a redução de emissões, e é isso que o presidente tem cobrado de todo mundo”, afirmou Renan Filho.