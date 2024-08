Antes da canetada de Dino, aliado de Lula criticou “Congresso empoderado”

Na lógica conspiratória dos caciques do Congresso ouvidos pelo Radar, as ações de Flávio Dino por mais transparência no uso de emendas parlamentares no Parlamento têm o objetivo de devolver a Lula o poder perdido sobre o Orçamento da União.

Além da canetada de Dino nas emendas, os políticos citam decisão de Cristiano Zanin, outro ministro indicado por Lula — que suspendeu a lei de desoneração de setores da economia –, para fundamentar a suspeita de que o presidente da República usa o STF para dobrar resistências no Legislativo.

Se Lula tenta compensar ou não sua falta de apoio político no Parlamento, é outra história. Mas um dos mais importantes conselheiros do presidente, o ex-ministro petista e prefeito de Araraquara, Edinho Silva, reconheceu outro dia essa fragilidade diante do Congresso detentor das emendas.

“Devido ao que foi feito no governo Temer depois do golpe e no governo Bolsonaro, o Brasil não é mais o presidencialismo clássico que havia. É um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo. O presidente Lula construir a governabilidade quando o Executivo perde boa parte das suas atribuições, é muito complicado. Estamos vendo um esforço do ministro Padilha em construir a base governamental numa situação onde o Congresso Nacional está muito empoderado porque ele passa a executar o orçamento. Há um desequilíbrio do pacto federativo”, disse Edinho.

Feitas sob medida ou não, as decisões de Flávio Dino no STF sobre as emendas ajudam a resolver um problemão de Lula bem definido por Edinho.