Anfitrião do G20, Brasil sedia reunião de grupo anticorrupção em… Paris

Liderado pelo Brasil, o grupo de trabalho anticorrupção do G20 vai apresentar propostas de combate à corrupção na França. Segundo o site oficial do G20 Brasil, a escolha de Paris para o encontro se deve ao fato dos franceses serem co-presidentes do grupo.

“Além disso, a forte relação diplomática e o alinhamento nas políticas anticorrupção entre Brasil e França reforçam a decisão de sediar o encontro do Grupo de Trabalho na cidade”, diz a página.

O grupo é coordenado pela Controladoria-Geral da União, junto com a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. O encontro ocorre entre os dias 25 e 27 de junho.

No dia 28, o ministro-chefe da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, estará de painel no Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo IDP, cujo um dos sócios é o ministro Gilmar Mendes, do STF. O AGU, Jorge Messias, participará da mesma mesa.