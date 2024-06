Ambev é condenada a pagar indenização milionária em ação de quase 30 anos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em um processo que se arrasta desde 1998, a Justiça do Piauí mandou a Ambev pagar uma indenização multimilionária a uma distribuidora de bebidas em Teresina que nem existe mais pelo prejuízo que causou ao descumprir um contrato de distribuição da cerveja Brahma.

A sentença da juíza Elvanice Pereira de Sousa Frota Gomes, da 3ª Vara Cível da Comarca de Teresina, condena a gigante mundial de bebidas a pagar 60,6 milhões de reais à Poncion Rodrigues e Cia, mas o valor ainda será corrigido pela inflação acumulada desde setembro de 2022.

A Justiça também cobra da Ambev juros de 1% ao mês contados desde a data do trânsito em julgado até a efetivação do pagamento aos autores do processo.

Segundo a sentença, o cálculo do valor considera “os lucros cessantes (o que razoavelmente deixou de lucrar) e os danos emergentes (o que efetivamente se perdeu – incluindo o fundo de comércio), tudo a ser contabilizado a partir do dano efetivo, ocorrido depois do ano de 1993”.