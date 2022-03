Aliados tentam (de novo) segurar a língua de Bolsonaro

Numa conversa recente no Planalto, um dos ministros mais importantes do governo usou uma metáfora do futebol para tentar convencer Jair Bolsonaro a parar de jogar contra a própria reeleição com suas declarações polêmicas.

“Presidente, joga parado. A bola virá na sua cabeça para o senhor fazer o gol”, disse o auxiliar.

Ao pedir para Bolsonaro “jogar parado”, o auxiliar tenta convencer o presidente a adotar uma postura mais discreta no Planalto enquanto deixa que o pacote bilionário de bondades lançado na economia faça seu papel na melhoria da imagem do governo.

Bolsonaro, como se sabe, gosta da agenda provocativa. “Precisava receber medalha indígena agora? Não precisava. É isso que precisa mudar”, diz um aliado do presidente.