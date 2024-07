Alckmin recebe chefe da Boeing, depois de fala de Lula sobre desastres

No fim de maio, Lula comemorou desastres com aviões da Boeing ao elogiar a Embraer, durante uma reunião com empresários no Palácio do Planalto.

“Nós estamos vendendo até coisas que não temos de tanto que as pessoas acreditam que a gente tem. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer. Ela agora voltou a ser uma coqueluche no mundo da aviação”, disse Lula.

O desastre que Lula citou acompanhado de um “ainda bem” envolveu problemas de fabricação no Boeing 737 Max. Dois acidentes com esse avião mataram 346 pessoas em 2018 e 2019.

Recentemente, sobrou para Geraldo Alckmin receber Landon Loomins, presidente da Boeing para América Latina e Caribe e VP da Política Global da gigante americana no seu gabinete. Que constrangimento.