Alckmin comanda reunião com partidos da base para tratar da PEC

Composto por representantes de 14 partidos, o Conselho Político do gabinete de transição do governo Lula se reúne pela terceira vez na manhã de quarta-feira, mas agora sob o comando do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O tema do encontro, marcado para as 9h30, será a tramitação da chamada PEC da transição no Congresso.

O grupo é coordenado pela presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann e conta com os seguintes integrantes: Antonio Brito (PSD), Carlos Siqueira (PSB), Daniel Tourinho (Agir), Eliziane Gama (Cidadania), Felipe Espirito Santo (Pros), Guilherme Ítalo (Avante), Jefferson Coriteac (Solidariedade), José Luiz Penna (PV), Juliano Medeiros (PSOL), Luciana Santos (PCdoB), Renan Calheiros e Jader Barbalho (MDB), Wesley Diógenes (Rede) e Wolney Queiroz (PDT).