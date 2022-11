Alckmin anuncia nomes de parlamentares que vão atuar na transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou na tarde desta terça-feira cerca de 100 nomes de deputados federais e senadores que vão atuar nos grupos de trabalho no gabinete de transição do governo Lula. Dentre eles, há parlamentares em exercício do mandato que vão deixar seus cargos no ano que vem e eleitos ou reeleitos.

Segundo o coordenador da transição, os nomes foram indicados pelos partidos que compõe a base aliada do futuro governo.

“Esses são parlamentares dos vários partidos políticos que vão integrar os grupos técnicos da transição. Esse grupo é importante porque os integrantes acompanham os projetos que estão em discussão na Câmara e no Senado. No caso dos senadores, acompanham também as discussões das agências reguladoras, dos embaixadores, enfim. Vão acompanhar também a discussão da LOA e também a agenda legislativa e das políticas públicas de maneira geral. Os partidos então indicaram os seus representantes para esses grupos técnicos”, explicou.

Os deputados federais Alexandre Frota (Pros-SP) e Marcelo Calero (PSD-RJ), por exemplo, não se reelegeram neste ano, mas integrarão o GT de Cultura, ao lado de Benedita da Silva (PT-RJ), que se reelegeu para mais quatro anos na Câmara.

O senador Jaques Wagner (PT-BA), que tem mandato até 2027, integrará o grupo de Centro de Governo, ao lado do vereador e deputado federal eleito, Lindbergh Farias (PT-RJ). No grupo de Direitos Humanos, foi indicada, por exemplo, a deputada eleita Duda Salabert (PDT-MG), a primeira deputada federal trans da história de Minas Gerais.

Veja os nomes dos integrantes, pela ordem em que foram anunciados:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Senador Irajá (PSD-TO)

Deputado Carlos Tito Marques Cordeiro (Avante-BA)

Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Deputada eleita Carol Dartora (PT-PR)

Deputada Dulce Miranda (MDB-TO)

Deputada Tereza Nelma (PSD-AL)

Deputado eleito Washington Quaquá (PT-RJ)

Centro de Governo

Senador Jaques Wagner (PT-BA)

Deputado José Guimarães (PT-CE)

Deputado eleito Lindbergh Farias (PT-RJ)

Deputado Márcio Macêdo (PT-SE)

Deputado Reginaldo Lopes (PT-MG)

Cidades

Deputado Afonso Florence (PT-BA)

Deputado Hildo Rocha (MDB-MA)

Deputado eleito Jilmar Tatto (PT-SP)

Deputada Leônidas Cristino (PDT-CE)

Deputada Luizianne Lins (PT-CE)

Deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA)

Deputado Natália Bonavides (PT-RN)

Deputado Waldenor Pereira (PT-BA)

Ciência, Tecnologia e Inovação

Deputado Expedido Netto (PSD-RO)

Deputado Leo de Brito (PT-AC)

Comunicações

Deputado André Figueiredo (PDT-CE)

Deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP)

Deputado Rui Falcão (PT-SP)

Cultura

Deputado Alexandre Frota (Pros-SP)

Deputada Benedita da Silva (PT-RJ)

Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Deputado Marcelo Calero (PSD-RJ)

Deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE)

Desenvolvimento Agrário

Deputado Bira do Pindaré (PSB-MA)

Deputado Bohn Gass (PT-RS)

Deputado Célio Moura (PT-TO)

Desenvolvimento Regional

Deputado Gervásio Maia (PSB-PB)

Deputado José Ricardo (PT-AM)

Deputado Júlio Cesar (PSD-PI)

Deputada Marília Arraes (Solidariedade-PE)

Deputado Milton Coelho (PSB-PE)

Deputado Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Deputado Paulo Guedes (PT-MG)

Senador Rogério Carvalho (PT-SE)

Direitos humanos

Deputada Rejane Dias (PT-PI)

Deputada eleita Duda Salabert (PDT-MG)

Educação

Deputada Alice Portugal (PCdoB-BA)

Deputada eleita Ana Pimentel (PT-MG)

Deputado Danilo Cabral (PSB-PE)

Deputado Idilvan Alencar (PDT-CE)

Deputado eleito Reginaldo Veras (PV-DF)

Esporte

Senadora Leila Barros (PDT-DF)

Igualdade Racial

Deputada eleita Daiana Santos (PCdoB-RS)

Deputada eleita Dandara Tonantzin (PT-MG)

Deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Indústria, Comércio e Serviços

Deputado Zé Neto (PT-BA)

Deputado Sidney Leite (PSD-AM)

Senadora Zenaide Maia (PROS-RN)

Infraestrutura

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

Deputado Edilázio Júnior (PSD-MA)

Deputado José Priante (MDB-PA)

Deputado Henrique Fontana (PT-RS)

Deputado Sebastião Oliveira (Avante-PE)

Justiça e Segurança

Deputada eleita Adriana Accorsi (PT-GO)

Deputado Tadeu Alencar (PSB-PE)

Deputado Valtenir Pereira (MDB-MT)

Juventude

Deputado eleito Miguel Ângelo (PT-MG)

Meio Ambiente

Deputado Alessandro Molon (PSB-RJ)

Deputado Célio Studart (PSD-CE)

Deputado Bacelar (PV-BA)

Deputado Nilto Tatto (PT-SP)

Deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP)

Minas e Energia

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Mulheres

Deputada Erika Kokay (PT-DF)

Deputada Lídice da Mata (PSB-BA)

Pesca

Deputada eleita Ana Paula Lima (PT-SC)

Deputado José Airton Félix Cirilo (PT-CE)

