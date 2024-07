Alckmin “abre” agenda para ajudar Tabata em São Paulo, com uma condição

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vice-presidente Geraldo Alckmin está à disposição para atos da deputada Tabata Amaral, na campanha para a Prefeitura de São Paulo. A não ser que as agendas sejam durante a semana.

De segunda à sexta, Alckmin segue rigorosamente seu expediente na Vice-presidência e no Ministério do Desenvolvimento, Inovação e Comércio. Aos finais de semana, ele poderá ir para a capital paulista, assim que for requisitado pela deputada.