Agência ligada ao PT foi líder em verbas eleitorais, mas saldo decepcionou

A agência de comunicação Urissanê, do marqueteiro Otávio Antunes, foi a que mais ganhou dinheiro nessas eleições municipais. Recebeu quase 14 milhões de reais de 18 campanhas diferentes e da Direção Nacional do PT — que investiu quase 4 milhões nos serviços da empresa.

O partido foi o primeiro colocado na lista dos candidatos que contrataram a agência, com 12 campanhas. Na sequência, veio o PDT, com duas, e PSDB, PSD, PV e PCdoB, com uma cada.

Nos anos de 2018 e 2022 a Urissanê também trabalhou nas campanhas de Lula e Fernando Haddad. Primeiro, para a presidência da República, e, há dois anos, para o Governo de São Paulo. Só nesta última, a empresa faturou 17,3 milhões de reais.

Em 2024, o candidato que mais gastou com a contratação da Urissanê foi o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), com um investimento de 3 milhões de reais. O petista disputou a prefeitura de Belo Horizonte, mas recebeu somente 4,37% dos votos válidos e não foi ao segundo turno. A deputada Maria do Rosário (PT-RS) pagou 1,22 milhão de reais e foi ao segundo turno da disputa à Prefeitura de Porto Alegre, mas perdeu para o atual prefeito Sebastião Melo (MDB-RS).

Quem fecha o “top 3” é a deputada federal Dandara Silva (PT-MG), que pagou 1,21 milhão de reais à Urissanê e obteve 24,56% dos votos na capital mineira, mas não foi ao segundo turno.

Das 18 campanhas, apenas três foram eleitas e, curiosamente, somente uma é do PT. Com 50,36% dos votos, Fernando Stephan Marroni pagou 200.000 reais à agência e venceu a disputa à prefeitura de Pelotas (RS).

Os outros dois vencedores foram Gustavo Lemos Petta (PCdoB), eleito vereador em Campinas (SP) com 4.803 votos, gastando 5.000 reais com a Urissanês, e Rodrigo Neves (PDT) , eleito prefeito de Niterói com 57,20% dos votos válidos no segundo turno. Neves destinou 972.000 reais à agência.