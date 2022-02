A volta por cima de um entregador de malas de dinheiro preso na Lava-Jato

Carregador de dinheiro de Alberto Youssef no famoso “money delivery” do doleiro, Rafael Ângulo Lopez segue fazendo trabalhos voluntários, mesmo após pagar a pena na Justiça.

Ângulo Lopez era um dos principais especialistas no ofício de esconder dinheiro sob as roupas para percorrer os aeroportos do Brasil e da América Latina com propinas devidas por empreiteiras a corruptos do esquema da Petrobras.

Na delação dele, revelada por VEJA em 2014, ele narrou como fez entregas as políticos e operadores do esquema. Ângulo era conhecido pelos corruptos como “o homem das boas notícias”.

As entregas de dinheiro em domicílio eram feitas em endereços elegantes de figurões de Brasília, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Maceió, São Luís. Eventualmente ele levava remessas para destinatários no Peru, na Bolívia e no Panamá.