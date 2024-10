A vitória de Janja no TCU, após ser alvo de denúncia por gastos em Paris

A primeira-dama Janja livrou-se, recentemente, de uma investigação no Tribunal de Contas da União (TCU) por causa dos gastos realizados durante viagem a Paris.

O TCU não viu elementos para investigar Janja e disse que ela poderia, sim, gastar o que gastou para ir aos Jogos Olímpicos em nome de Lula — coisa de 200.000 reais.

A denúncia sobre os gastos da primeira-dama foi enviada ao tribunal pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS). Os ministros do TCU seguiram entendimento da área técnica do órgão ao apontar “ausência de indícios suficientes para a atuação do tribunal no caso”.

“Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação, os quais destacam a ausência de indícios suficientes para a atuação deste Tribunal de Contas da União, uma vez que não foram identificadas irregularidades, haja vista que não se exige que a primeira-dama seja exercente de mandato público eletivo, sendo permitida a designação de pessoa sem vínculo com o serviço público, com percebimento de diárias e passagens, não se vislumbra ofensa aos princípios que regem a administração pública e não há indícios de que a primeira-dama tenha atuado como vice-presidente em substituição ao presidente da República”, decidiu o TCU.