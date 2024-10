A “teoria” de Amin sobre a cirurgia que afastou líder de Lula do Senado

O senador Esperidião Amin (PP-SC) aproveitou uma intervenção durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para fazer uma brincadeira sobre a cirurgia no tornozelo que afastou o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), substituído na função por Otto Alencar (PSD-BA) – que é médico ortopedista.

A “teoria” de Amin era que Alencar poderia tentar estender a própria permanência no cargo. “(Otto Alencar) deve ser também o cirurgião do tornozelo do Jaques Wagner, e meu receio é que o cirurgião possa prolongar (o afastamento) por prazo indefinido”, disse o senador do PP, arrancando risadas dos colegas na comissão.

O líder substituto do governo respondeu na sequência – também aos risos. “Ao Esperidião Amin, como sempre agudo em querer desqualificar a minha condição médica, de ortopedista da área do quadril e da bacia, eu não poderia nunca operar o pé do Wagner. Eu me especializei em prótese do quadril”, afirmou Alencar.

“Se o Esperidião Amin tiver algum problema na articulação do quadril, eu posso atender e, inclusive, fazer a intervenção cirúrgica, como já fiz em várias pessoas”, completou.