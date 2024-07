A tentativa frustrada de Lula de emplacar vice de João Campos no Recife

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A visita do presidente Lula ao Recife nesta semana foi vista no PT como a última tentativa de pressionar João Campos a aceitar ter alguém do partido como vice na sua chapa à reeleição.

Nos bastidores, no entanto, os petistas já não têm qualquer esperança de que o popular prefeito e virtual candidato do PSB a governador de Pernambuco em 2026 faça essa concessão.

Enquanto isso, já trocam acenos com a governadora Raquel Lyra, do PSDB, de olho nas próximas eleições.

Em entrevista às Páginas Amarelas, em maio, o filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes foi questionado sobre o pleito do PT sobre a vaga de vice e as tratativas para sua chapa.

“Há o tempo da política e há o tempo da sociedade. Muitas vezes a política tem pressa para construir isso. Eu quero formar uma frente. Foi assim que meu bisavô fez, foi assim que meu pai fez quando foi candidato a governador — montaram arcos amplos que representassem um conjunto de forças e de ideias. A consolidação disso ocorre no período das convenções. A construção da chapa majoritária se dá nesse momento, quando você consolida os partidos e consegue definir quem vai fazer parte dela. Não tem nome definido nem descartado”, respondeu, dois meses atrás.

Em tempo: os partidos e federações poderão realizar as convenções sobre candidaturas e coligações entre 20 de julho e 5 de agosto. Depois, terão até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

“Frente não é feita apenas por dois partidos”

Questionado nesta quinta-feira, dois dias após a visita de Lula, sobre a indicação do ex-vereador petista Mozart Sales para ser seu vice e se já decidiu qual será a composição da sua chapa, o prefeito respondeu que o PSB e PT delegaram às respectivas executivas nacionais a condução das eleições em quatro ou cinco cidades, entre elas o Recife.

“E isso tá sendo discutido entre os partidos e, sobretudo, entre a frente, uma frente de partidos que que não é feita apenas por dois partidos, mas por mais partidos também. E essa discussão vai ser feita de forma muito tranquila, muito equilibrada, e com um dia para tomar a decisão, que é o dia das convenções partidárias. Então é isso que eu tenho dito de forma muito transparente a todo mundo que pergunta como é que essa condução se dá”, declarou, em sabatina da Folha de S.Paulo e do UOL.