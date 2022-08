A reconciliação de Lula com ministros do STF

Nos bastidores da posse de Alexandre de Moraes no comando do TSE, o ex-presidente Lula fez questão de falar com cada um dos ministros do STF que encontrou pelo caminho. Alguns ele apertou a mão e abraçou mais de uma vez.

“Foi uma reconciliação com a Corte (após a prisão)”, diz um aliado.

Em 2018, os ministros do STF autorizaram a prisão de petista na Lava-Jato por corrupção na relação dele com empreiteiras que tinham contratos bilionários na Petrobras.

https://www.youtube.com/watch?v=gzh-RUeOb5E