A reação de ministros do STF à notificação virtual de Moraes a Musk no X

A decisão de Alexandre de Moraes de notificar Elon Musk por meio de uma postagem no X, na noite da última quarta-feira, pegou de surpresa até ministros do STF. Há dúvida sobre o procedimento, mas ninguém vai discordar em público.

A questão é a posição em que todo o STF, como instituição, foi colocado, já que o enfrentamento entre Moraes e Musk ganhou contornos políticos com toda a reação do empresário — cheio de insultos e provocações no X — e de apoiadores dele no bolsonarismo.

A ameaça de Moraes de suspender o X acabou servindo de material para que bolsonaristas reforcem a convocação de atos contra o STF e o próprio magistrado no dia 7 de setembro. Organizado por Silas Malafaia, a manifestação na Avenida Paulista terá Jair Bolsonaro e muitos parlamentares bolsonaristas.

Até Pablo Marçal e o prefeito Ricardo Nunes, que disputam a Prefeitura de São Paulo, receberam sinal de que serão recebidos no trio elétrico, caso queiram participar.