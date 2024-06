A queixa de senadores a Lula num jantar no Palácio da Alvorada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em um jantar recente no Palácio da Alvorada, senadores disseram a Lula que ele parece “gostar mais dos inimigos do que dos aliados”.

Queixaram-se que, sob gestão do virtual futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem oposicionista recebendo mais verba de emendas do que parlamentares da base governista.

Meio na brincadeira, meio falando sério, os senadores quiseram cobrar mais presença de Lula nessa definição de verbas.