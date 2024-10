A projeção de fluxo de passageiros no aeroporto de Belém a um ano da COP30

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A expectativa do Ministério do Turismo e da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA) é de que o aeroporto internacional de Belém feche 2024 com um fluxo total de mais de 4 milhões de passageiros.

Em junho, o aeroporto da capital paraense superou a marca de 420.000 passageiros entre embarques e desembarques – um recorde para o mês. Em outubro, mês do Círio de Nazaré, a projeção é que sejam realizados 2.900 voos.

No ano que vem, Belém vai ser a sede da COP30, a conferência do clima da ONU.