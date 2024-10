A primeira vez de Gilberto Carvalho como ministro de Lula

O presidente Lula designou Gilberto Carvalho, que foi chefe de gabinete do petista durante seus dois primeiros mandatos no Palácio do Planalto e ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Dilma Rousseff, para assumir interinamente o Ministério do Trabalho e Emprego por quatro dias, de 22 a 25 de outubro.

Titular da pasta, Luiz Marinho está de férias até 27 de outubro, e, no período para o qual Carvalho foi designado, o secretário-executivo, Francisco Macena da Silva, vai cumprir missão oficial na 21ª Conferência Interamericana de Ministros de Trabalho, na Colômbia.

Atualmente, Gilberto Carvalho é secretário nacional de Economia Popular e Solidária do ministério que vai chefiar interinamente.