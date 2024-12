A preferência de Lula para a presidência da COP-30 no Pará

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula bateu o martelo. A presidência da COP-30, em Belém, segundo ele informou a aliados políticos recentemente, ficará com um diplomata, possivelmente o embaixador André Correa do Lago.

Havia a possibilidade de Lula escolher políticos destacados do governo para a função, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, ou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas o petista indicou preferência por um embaixador no posto.

O nome do embaixador Lago já circula entre aliados de Lula como um bom quadro para ocupar o posto. Ele é o atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty.

O presidente da COP-30 terá a função de conduzir as negociações diplomáticas para o evento e estruturar a agenda da conferência.

Publicidade