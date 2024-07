A precaução do presidente do União Brasil após ameaça de morte

Ameaçado de morte na briga com o antecessor e ex-aliado, Luciano Bivar, o presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, até hoje não voltou a despachar na sede do partido em Brasília.

Aliados de Rueda dizem que ele vem promovendo uma reestruturação no QG partidário, com demissão de servidores e até um projeto de mudança de endereço da sede partidária.

Atualmente, o escritório do União Brasil fica ao lado do diretório do PL de Bolsonaro num complexo de salas comerciais no centro da capital federal. “A ideia é buscar uma casa para abrigar o União Brasil no Lago Sul”, disse essa fonte.