A parceria do TSE com as Forças Armadas na eleição de outubro

O TSE firmou, nesta semana, acordo de cooperação com o Ministério da Defesa para empregar militares em ações de “Garantia da Votação e Apuração” nas eleições de outubro.

Além das dificuldades de infraestrutura na região da Amazônia, onde apenas militares conseguem fazer o transporte de urnas e garantir segurança, a preocupação da Corte é com a escalada de violência em grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro, onde relatos de violência nas eleições e de domínio do crime organizado ameaçam o pleito.

A parceria em questão começa pouco antes do primeiro turno e termina com a conclusão do pleito, no fim de outubro.