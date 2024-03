A parceria do TikTok com o Sesi Lab para incentivar mulheres cientistas

Em parceria com o museu interativo Sesi Lab, o TikTok promove nesta terça-feira um evento, em Brasília, com autoridades para discutir como o ambiente digital pode ampliar as vozes do debate científico e incentivar maior presença de mulheres na ciência. O debate também vai reunir influenciadoras que criam conteúdos de divulgação científica, como Kananda Eller, Lorrane Olivlet e Ana Elisa.

“Queremos cada vez mais promover o conteúdo científico dentro da plataforma e apoiar essas mulheres que compartilham conhecimento através do TikTok, inspirando milhares de futuras cientistas”, afirma Luciana Galastri, uma das líderes do TikTok no Brasil.

“Trabalhamos para que o TikTok seja, cada vez mais, um lugar de fala para essas pessoas e um ambiente criativo para gerar conexão de diferentes formas”, acrescenta Luciana.

Em fevereiro, criadoras de conteúdo abriram espaço para o diálogo sobre mulheres na ciência em uma série de lives na plataforma. O TikTok reuniu, em um hub, vozes femininas da comunidade científica, que abordam temas variados, como curiosidades da ciência, dicas profissionais e as dores e os prazeres de uma mulher cientista no Brasil.

A parceria entre TikTok e Sesi Lab foi firmada em outubro do ano passado e busca promover o uso inovador de ferramentas digitais e de comunicação para novas formas de aprender e ensinar.

“A criação de canais de diálogo com a juventude está na base da parceria entre o TikTok e o Sesi Lab. Desenvolver mecanismos de influência com profissionais de referência, em uma linguagem acessível e crível, faz parte desse esforço de geração de melhores oportunidades para meninas que talvez desconheçam seu potencial”, explica a gerente de desenvolvimento institucional do Sesi Lab, Cândida Oliveira.