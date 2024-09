A nova versão de “Lamento Sertanejo”, por Marcel Powell e Mestrinho

O compositor e violonista Marcel Powell acaba de lançar uma nova versão de Lamento Sertanejo, clássico de Gilberto Gil e Dominguinhos. O single, gravado em parceria com o sanfoneiro Mestrinho, integra o projeto “Musicalidade Negra por Marcel Powell”, fomentado pelo Programa Funarte Retomada 2023 e está disponível nas principais plataformas de streaming de música.

Para Marcel, essa canção sempre foi especial. “Lamento Sertanejo é uma canção que me emociona muito pela sofisticação harmônica e melódica”, diz, explicando a motivação por trás de regravar essa obra, agora em um formato colaborativo.

Diferente da versão solo que gravou em 2009, Marcel optou por uma parceria com Mestrinho, que trouxe ainda mais riqueza à canção. O toque do sanfoneiro, discípulo direto do gênio Dominguinhos, acrescentou uma profundidade única à música.

Para ele, que é filho do também violonista e compositor Baden Powell, essa nova versão também é uma forma de homenagear Gilberto Gil, que ele descreve como referência máxima em sua formação.

Além disso, Marcel acrescenta que a singularidade do cantor e compositor o ajuda a enxergar novos caminhos e possibilidades na música.

O lançamento do single faz parte do projeto no qual o compositor explora e celebra as contribuições dos compositores negros à música brasileira, incluindo Djavan, Milton Nascimento, Dorival Caymmi, Baden Powell, entre outros.