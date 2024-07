A montagem do plano de governo de Ricardo Nunes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré-candidato à reeleição, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, realizou reuniões de montagem de plano de governo nas regiões das 32 subprefeituras da cidade.

Só nessa caminhada, o emedebista reuniu mais de 12.000 pessoas.

Na semana passada, Nunes se reuniu com pré-candidatos a vereador do seu campo político. Até o momento, são 259 lideranças no projeto.