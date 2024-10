A missão que Pacheco quer concluir antes de deixar o comando do Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco quer deixar o posto com a regulamentação da reforma tributária concluída.

A matéria, esperada há décadas pelo setor produtivo brasileiro, é uma espécie de legado da gestão do senador no comando do Legislativo.

Pacheco também enfrentou, em seu mandato, os turbulentos dias do 8 de janeiro, quando sua atuação no Senado garantiu unidade com outros poderes e a retomada da normalidade institucional, após os eventos golpistas.

O segundo mandato de Pacheco no comando da Casa acaba em fevereiro do ano que vem.