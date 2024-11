A mansão que virou QG de Hugo Motta para receber deputados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato único à presidência da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) tem recebido deputados em uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília, próxima à residência oficial que, ao que tudo indica, passará a ocupar em fevereiro.

O espaço foi cedido a Motta pelo PP, do líder Dr. Luizinho (RJ) e do senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional da sigla e um dos maiores fiadores políticos da candidatura do paraibano.

Depois de conseguir apoio até dos ex-adversários Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA), o líder do Republicanos busca conversar com todos os demais 512 deputados individualmente.