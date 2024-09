A justificativa de Marcos Pereira para desistir da disputa na Câmara

O primeiro vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), disse que desistiu da disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) sob o apelo “de vários líderes de partidos” para que ele, “em prol do Brasil”, buscasse uma “solução consensual” para unificar a Casa “com serenidade, diálogo e previsibilidade”.

“Abri mão de minha candidatura e decidi colocar ao presidente Arthur Lira a opção do líder da bancada do Republicanos, Hugo Motta, para que ele seja o nome de consenso entre todas as alas políticas do plenário”, afirmou Pereira em nota à imprensa.

Além do novo candidato do Republicanos, estão na corrida o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e o líder do PSD, Antonio Brito (BA).

“A candidatura à presidência da Câmara é uma construção coletiva com todos os líderes partidários e deputados. Sou mais um entre os 513”, declarou Marcos Pereira.