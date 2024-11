A jornada da série “Sankofa – A África que Habita o Brasil”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A série Sankofa – A África que Habita o Brasil está percorrendo mais de 20.000 quilômetros, o equivalente a uma volta inteira no país, para documentar marcos históricos que simbolizam a luta da comunidade afrodescendente por identidade.

A direção é de Silvio Guidane (“Mussum, O Filmis”) com apresentação da antropóloga Mariana Maiara. Os destinos incluem, por exemplo, o Quilombo dos Palmares (AL), o Quilombo do Malunguinho (PE), a Praça da Liberdade (SP) e a Pedra do Sal (RJ).

Sankofa é produzida pela FBL Criação + Produção e coproduzida pela RioFilme da Prefeitura do Rio de Janeiro. O patrocínio platinum é da Petrobras e do Nubank e o patrocínio premium é da Bayer.

A primeira temporada da franquia foi exibida no Brasil, Portugal e África, e rapidamente se tornou um recurso pedagógico adotado em salas de aula para apoiar o ensino da história e cultura afro-brasileira, conforme a Lei 10.639/2003.