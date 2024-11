A intensa agenda de Lula com chefes de Estado no G20

O encontro de Cúpula do G20 começa hoje no Rio com uma agenda intensa de discussões e encontros bilaterais de Lula no Rio de Janeiro.

O presidente já se reuniu com nove autoridades durante o fim de semana e ainda terá encontros bilaterais com diferentes chefes de Estado, incluindo França, Bolívia, Japão e Reino Unido.

Lula, segundo interlocutores do Itamaraty, deseja presidir toda a reunião nesta segunda-feira que marca o lançamento de sua grande aposta no cenário internacional, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

A meda to governo é ter, pelo menos, 100 países comprometidos com as ações do programa.

Nesta terça, Lula vai oferecer um almoço a Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos em fim de mandato.