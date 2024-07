A iniciativa que o Ministério da Cultura vai lançar durante reunião do G20

O Ministério da Cultura vai aproveitar uma reunião do G20 sobre o tema, que acontecerá no Rio de Janeiro de 5 a 9 de agosto, para lançar a Política Nacional de Economia Criativa, batizada de “Brasil Criativo”.

Construída desde março, a partir da 4ª Conferência Nacional de Cultura, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o setor como um vetor importante para o desenvolvimento socioeconômico do país, alinhado com as prioridades nacionais e desafios globais.

Na ocasião, será introduzida a nova Secretaria de Economia Criativa do MinC, que será inteiramente dedicada ao tema, para marcar o compromisso com o fomento e suporte aos profissionais e empreendimentos criativos do país.

O evento contará com a presença da ministra Margareth Menezes e sediará encontros técnicos nos primeiros dois dias, culminando com a reunião de vice-ministros no dia 9.