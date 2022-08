A fúria de Bolsonaro com a candidatura de Jefferson ao Planalto

Jair Bolsonaro não engoliu a conversa de “ajuda” propagada por Roberto Jefferson com o anúncio de sua candidatura ao Planalto.

Numa conversa recente, em São Paulo, o presidente detonou o aliado. É que a candidatura do cacique do PTB ao Planalto tira do presidente o valioso tempo de TV do partido — o TSE ainda vai definir o espaço de cada partido na propaganda nos próximos dias –, que seria importante para Bolsonaro fazer frente a Lula e sua ampla aliança eleitoral.

Além disso, com um candidato próprio, os diretórios do PTB que estão distantes do Planalto e de Bolsonaro poderão fazer campanha descolados do presidente e de sua agenda, algo que também irritou o presidente.