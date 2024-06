A “furada” que Paulo Guedes evitou

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Paulo Guedes foi sondado para fazer o discurso no famoso jantar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em homenagem ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi alvo de ataques de Lula nesta semana.

O ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro resolveu não ir, diz um amigo, por perceber que o negócio todo era uma furada.